El aeropuerto Madrid-Barajas como albergue: hasta 500 personas duermen cada noche en las terminales

El aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas se ha convertido en un refugio improvisado para cientos de personas sin hogar. Según trabajadores de AENA, cada noche hasta 500 personas duermen en los pasillos y suelos de las terminales, una cifra que se ha disparado en los últimos meses. Un equipo de laSexta ha comprobado la situación de primera mano.

Los vigilantes de seguridad advierten a los que pernoctan allí que deben marcharse a las 4:30 de la madrugada. "A esa hora se os va a levantar a todos", avisa un agente. Pese a estos controles, el número de personas que buscan refugio en el aeropuerto sigue en aumento.

Un refugio forzado

Entre quienes duermen en Barajas hay tanto migrantes en situación irregular como ciudadanos españoles en dificultades económicas. "Antes éramos cuatro gatos. Ahora somos muchísimos... Todos los extremos están a tope", comenta uno de los afectados.

Algunos explican que han acabado en el aeropuerto tras perder su empleo o sufrir violencia en los albergues. "Yo estaba trabajando, se jodió el negocio y tuve que volver aquí", relata un hombre. Otros aseguran que prefieren dormir en las terminales porque se sienten más seguros que en la calle o en centros de acogida.

Incluso hay personas que trabajan durante el día, pero no pueden costearse una vivienda. "Cuando tengo que currar, curro. Pero no me puedo permitir pagar una habitación", admite otro afectado.

En la terminal 2, pese a que hay calefacción, muchas personas construyen camas y refugios improvisados con cartones. "El suelo está frío y puedes pillar tuberculosis si duermes sin nada", advierte uno de ellos. La falta de documentación también dificulta que algunos puedan acceder a un empleo: "Sin documentos no se puede trabajar", lamenta otro.

Entre quienes duermen en el aeropuerto hay perfiles variados: "Hay menores, familiares, ancianos…", describe un testimonio.

El Ayuntamiento de Madrid asegura que sus equipos de calle ofrecen atención a quienes pernoctan en Barajas, mientras que AENA afirma que colabora con el consistorio y la Policía para abordar esta crisis. Sin embargo, la situación sigue empeorando y muchos de los afectados no ven una solución cercana.