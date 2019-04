Ada Colau asegura que estuvo a punto de ser violada en dos ocasiones: "No veía escapatoria y pasé mucho miedo"

Ada Colau cuenta que estuvo a punto de ser violada. En un acto en homenaje a las víctimas de violencia machista se ha sincerado: "Al lado de la puerta había un hombre de gran envergadura. Yo me encontré atrapada porque estaba a muy pocos metros, no veía escapatoria y pasé mucho miedo".

La alcaldesa de Barcelona ya adelanta a laSexta Columna cómo fueron esos segundos de terror: "Empezó a hacerme frente, a desafiarme y darme a entender que iba a abusar de mí, porque fue bastante explícito"

Finalmente, un hombre en monopatín apareció y todo quedó en un susto. En ese mismo acto, cuenta que cuando empezó a salir de noche conoció el miedo por ser mujer.

"Recuerdo llegar a la Rambla Cataluña y que de tres coches o dos coches diferentes, no recuerdo, salieron diversos hombres que empezaron a rodearme y que estaban a punto de cogerme. Justo en ese momento milagrosamente apareció un coche de Policía. estoy bastante segura de que me habrían violado esa noche", añade la edil.

Cuenta que la policía la responsabilizó por imprudente: "Los agentes me regañaron y me dijeron que qué hacía una chica como yo, vestida de aquella manera en la calle". La alcaldesa se muestra agradecida por la visibilidad de su trabajo y desde entonces no para de denunciar públicamente las conductas machistas, "lo peor no es que haya una agresión, o una falta de respeto, o desigualdad. Lo peor es que eso se produzca de manera sistemática con una absoluta impunidad", o las situaciones de acoso, "lamentablemente este tipo de situaciones las vivimos constantemente desde que tienes consciencia", puntualiza Colau.

Por eso dice, es importante que las instituciones estén sensibilizadas. Es la manera de acabar con la violencia machista y el acoso a la mujer.