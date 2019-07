La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Málaga ha absuelto a tres hombres que fueron a juicio después de que la Guardia Civil encontrara en su vivienda, en Mijas, 300 kilos de hachís.

Según publica 'Diario Sur', la sentencia recoge que los investigadores no solicitaron una orden de registro, por lo que las pruebas eran "ilícitas" y no se pueden tener en cuenta.

Los hechos ocurrieron el pasado mes de febrero, cuando agentes de la Guardia Civil, sospechando que se estaba traficando con sustancias estupefacientes, llevaron a cabo varias detenciones. Después intervinieron 50 paquetes con 300 kilos de hachís. Una mercancía que podría haber alcanzado en el mercado negro los 466.938 euros.

Esta orden de registro no fue solicitada hasta el día siguiente de la detención. Además, para que los agentes hubieran podido acceder a la vivienda los detenidos tendrían que estar cometiendo un delito en ese momento, algo que la Sala ha negado.

En cuanto a la necesidad de intervenir en la vivienda con urgencia, el juez ha asegurado que no se da el hecho de inmediatez temporal porque no se estaba produciendo un delito en ese momento. Asimismo, consideran que no se ha encontrado una relación directa con la droga.