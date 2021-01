La Audiencia de Valladolid ha absuelto a un hombre acusado de abusar sexualmente de su nieta, y para quien la Fiscalía solicitaba seis años de cárcel. El hombre se quedaba a cargo de la pequeña cuando la madre no podía hacerlo por motivos laborales.

La menor no declaró ni en fase de instrucción ni en el juicio, por lo que la Sala considera que los testimonios de su madre y su tía carecen de fuerza suficiente para fundamentar una sentencia condenatoria pese a las "sospechas".

Las acusaciones no propusieron la testifical y ni la madre de la menor, que denunció los hechos, ni su tía presenciaron los hechos denunciados. En este sentido, los magistrados señalan que "la ausencia en el caso de la preconstitución de la testifical de la menor, como el no haber sido propuesta como tal en fase plenaria, y sin que conste justificación pericial en el sentido de desaconsejar su citación a juicio, nos debe llevar a la absolución del acusado, por más que existan `sospechas´ respecto a él e incluso pasadas, que deberían haber sido objeto estas de las correspondientes denuncias".

La Sección Segunda de la Audiencia justifica su decisión en la jurisprudencia del Tribunal Supremo. A este respecto recuerda que "a modo de conclusión, acaso no resulte ocioso traer a colación el contenido de la sentencia del Tribunal Supremo de 7 de noviembre de 2016 y sustancialmente de sus Fundamentos de Derecho Primero y Segundo 2, también en un caso de absolución por abuso sexual sobre una menor, la cual analizó las consecuencias de no haberse practicado la prueba preconstituida de la víctima, por lo que no resulta posible valorar las manifestaciones de la menor, traídas al plenario únicamente mediante testimonios de referencia".