El abogado de Raquel Gago: "Todo ha sido ajeno al procedimiento e involuntario"

TRAS CASI 24 HORAS DESAPARECIDO

El abogado de Raquel Gago, que estuvo desaparecido casi 24 horas, no ha dado muchas explicaciones sobre esa ausencia en una de las sesiones del juicio por el crimen de Isabel Carrasco. Sólo ha dicho que no fue "por motivos privados, imprevistos y totalmente ajenos al juicio". Guerrero insiste en que no se trata de una estrategia judicial y ha pedido disculpas por lo ocurrido.