Los abogados españoles representantes de los intereses de la familia de Edwin Arrieta, presuntamente asesinado por Daniel Sancho, han desmentido este jueves que se haya producido cualquier contacto con los familiares del cocinero español. Así lo ha expresado, a preguntas de laSexta, el letrado Juango Ospina, quien ha sido tajante en su respuesta ante las informaciones que se han dado en las últimas horas sobre posibles comunicaciones entre las partes: "No hay contacto, no lo ha habido y no se espera".

"Llevamos varios meses con este juicio, y no ha habido conversaciones con la familia de Sancho en ningún momento. Además, la posición de Daniel es negar los hechos y se considera no culpable", ha detallado Ospina, quien no obstante mantiene la puerta abierta a que se pueda producir cualquier tipo de conversación entre las partes: "Si hubiera algún tipo de acercamiento, estaríamos encantados de valorarlo. No buscamos venganza, sino justicia. No queremos hacer más daño del que se está produciendo. Aquí, todos han perdido".

Así se ha manifestado la acusación en la última sesión que se celebrará esta semana del juicio contra Sancho. Una sesión en la que han declarado los dos policías responsables de la investigación que se realizó en la isla de Koh Phangan, cuando fue detenido Sancho por la muerte del cirujano. En su declaración, los agentes han vuelto a reiterar los cargos que mantienen contra el cocinero español: asesinato con premeditación. Una acusación que Sancho ha seguido negando.

El acusado se ha revuelto otra vez y ha cuestionado todo lo que estos policías contaban, y ha mantenido una férrea línea de defensa, ejecutándola él mismo con uñas y dientes. Se da la circunstancia de que ya ha finalizado la acusación que hasta ahora llevaban los abogados españoles, quienes han contado que se marchan ya, dado que su trabajo está más que hecho, con una estrategia bien cimentada para que continúen ahora con esta labor los letrados locales de Tailandia.