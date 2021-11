El jueves 11 de noviembre del 2021, la Organización Nacional de Ciegos Españoles realiza el sorteo especial de 11/11 de la ONCE. Esta popular rifa tendrá lugar a las 21:25 horas y puede seguirse en directo desde la web de laSexta. Una vez finalizado el sorteo, podrán comprobarse en la misma web los números agraciados.

Para participar en este sorteo especial de la ONCE se pueden adquirir los boletos por un precio de 6 euros a los vendedores de la entidad, en los puntos de venta acreditados o por internet, en la página oficial de JuegosONCE. Los participantes en este juego de azar podrán optar a las siguientes recompensas:

Premio principal (primera extracción):

1 premio de 11.000.000 euros a las cinco cifras y serie.

a las cinco cifras y serie. 119 premios de 50.000 euros a las cinco cifras.

a las cinco cifras. 1.080 premios de 1.200 euros a las cuatro últimas cifras.

a las cuatro últimas cifras. 10.800 premios de 120 euros a las tres últimas cifras.

a las tres últimas cifras. 108.000 premios de 12 euros a las dos últimas cifras.

a las dos últimas cifras. 1.080.000 premios de 6 euros a la última cifra.

Premios adicionales

11 premios de 1.000.000 euros a las cinco cifras y serie de la segunda a la duodécima extracción completas.

1.309 premios de 2.000 euros a las cinco cifras de la segunda a la duodécima extracción completas.

Desde la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) precisan que un mismo cupón solo son acumulables los premios de primera (11.000.000 euros) y segunda categoría (1.000.000 euros).

¿Dónde se puede cobrar el premio del 11/11 de la ONCE?

Si eres uno de los agraciados del sorteo deberás de tener en cuenta la forma en la que adquiriste el cupón para hacer el cobro del mismo. Si tu boleto lo compraste en la web de JuegosONCE, desde la entidad te ingresarán el importe con el que hayas sido recompensado automáticamente en tu cuenta virtual de JuegosONCE. Posteriormente, desde esta cuenta podrás transferir el dinero a una cuenta bancaria con el mismo titular de manera gratuita.

En caso de que hayas jugado al sorteo del 11/11 de la ONCE adquiriendo el cupón a través de un vendedor o en un punto de venta autorizado de la ONCE, podrás cobrar la retribución en función del importe a través del mismo medio por el que lo adquiriste, es decir, te lo pagará el vendedor o administración, o a través de los Centros ONCE y las entidades bancarias autorizadas.