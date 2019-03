Desde luego, ni Stephanie ni Arryn esperaban que las imágenes dieran la vuelta al mundo, pero el amor que desprenden y la falta de miedo a mostrarse tal y como son han conquistado y conmovido a la Red.

Esta texana ha demostrado ser una mujer libre y poderosa: sabe que es de talla plus size pero nunca se ha escondido. Se une a la ola de mujeres que quieren romper con los clichés y que reivindican la belleza en todas sus formas. "Nunca me he sentido más atractiva", asegura Stephanie.