Serigne Mbaye, diputado de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid

La candidata de Vox a presidir la Junta de Andalucía, Macarena Olona, se ha empadronado recientemente en la región para poder presentarse a las elecciones del próximo 19 de junio. Concretamente, en casa de Manuel Martín, presidente de Vox en Granada.

Su empadronamiento exprés para poder presidir una región en la que no vive ha suscitado numerosas críticas, y algunos compañeros de partido han salido en su defensa. Como Agustín Rosety Fernández de Castro, diputado de Vox en el Congreso por Cádiz, quien para defenderla no dudo en atacar a otro político, Serigne Mbaye, diputado de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid.

El diputado madrileño, senegalés de nacimiento, ha recibido numerosas críticas y comentarios ofensivos por parte de Vox desde que llegó a la política española. Todos ellos con un matiz racista, porque a través de sus redes sociales, los de Vox incluso llegaron a amenazar con deportarle, pese a que Mbaye es un ciudadano español de pleno derecho.

El ataque de Rosety para defender a Olona también fue de carácter racista. El diputado de Vox escribió: "Para la Izquierda, un inmigrante ilegal que ha entrado por la fuerza en nuestro país puede ser diputado de la Asamblea de Madrid pero una española nacida en Alicante no puede ser diputada del Parlamento Andaluz. No tienen vergüenza".

La respuesta de Serigne Mbaye no tardó en llegar, y tuvo a bien recordarle que está empadronado y vive en la Comunidad de Madrid, por lo que cumple con los requisitos para ser diputado en la región.

"Señor Agustín Rosety, aunque le pese, soy español de pleno derecho. Igual que los Diputados de Vox, me presenté a las elecciones de la Comunidad de Madrid donde estoy empadronado y viviendo cumpliendo todos los requisitos. ¿Usted es ignorante o racista? ¿o ambos?", concluía en su réplica.

A esta respuesta también reaccionó Rosety, que le dijo que cuando Vox llegue a gobernar, las personas que entren de forma irregular en España "no tendrán jamás la residencia legal. Mucho menos la nacionalidad".

"No es normal presentarse donde uno no vive"

Lo cierto es que el diputado de Unidas Podemos Serigne Mbaye reaccionó en su perfil de Twitter a la candidatura de Olona, defendiendo que "siendo abogada del Estado, tiene una relación cuestionable con la legalidad". "Va a ser la Toni Cantó de Andalucía. Luego dirán que los ilegales son mis hermanos sin permiso de residencia", añadía.

También comentaba el empadronamiento de la candidata de Vox, comentando que no le parecía "normal" presentarse en un lugar dónde no vives ni sabes las demandas de la población de allí.