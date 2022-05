Serigne Mbaye, diputado de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, ha hecho un pronóstico en Twitter sobre en qué se va a convertir la candidata de Vox en las elecciones de Andalucía, Macarena Olona, que no ha pasado desapercibido entre los usuarios de esta red social.

La publicación de Mbaye se ha producido después de que 'Cadena Ser', informase de que Olona se empadronó en casa de Manuel Martín, presidente de Vox en Granada, para poder presentarse a las elecciones andaluzas del próximo 19 de junio.

Fuentes de Vox Granada señalaron que Olona está empadronada en una de las propiedades de Martín en Salobreña, apuntando que está en alquiler, mientras que su propiedad está en Alicante. Sin embargo, el también concejal del citado municipio granadino, aclaró que entre ellos no hay contrato de arrendamiento. Además, el edil reconoció que esa no es la vivienda habitual de Olona, sino que va "a veces en vacaciones", y admitió que la candidata viajó a Salobreña precisamente para buscar un lugar donde empadronarse.

Así, el diputado de Unidas Podemos Serigne Mbaye ha reaccionado a esto en su perfil de Twitter, donde ha criticado que Olona, "siendo abogada del Estado, tiene una relación cuestionable con la legalidad", tras lo que ha pronosticado que la candidata de Vox a presidir la Junta "va a ser la Toni Cantó de Andalucía". "Luego dirán que los ilegales son mis hermanos sin permiso de residencia", ha añadido.

El comentario de Mbaye está dando de qué hablar en Twitter, donde ya acumula más de 2.300 'Me gusta' y multitud de comentarios, uno de ellos de un usuario que le pregunta que si considera que por no haber nacido en esa región, no puede presentarse, una publicación a la que el diputado de Unidas Podemos ha respondido defendiendo que Olona "se puede presentar en cualquier lugar, siempre que cumple con los requisitos". "Lo que no parece normal es presentarse en un lugar donde no vives, ni sabes las demandas de la población de allí", ha expresado.

Serigne Mbaye ha comparado a Macarena Olona con Toni Cantó porque el actual director de la Oficina del Español quiso formar parte de la lista electoral del PP en Madrid y, para ello se empadronó en la Comunidad el 22 de marzo. Sin embargo, el censo se había cerrado el 1 de enero, por lo que se encontraba fuera de plazo para formar parte de una candidatura a las elecciones autonómicas.

Fue el Tribunal Constitucional el que rechazó el recurso del partido contra la decisión de un juzgado madrileño, que le consideró "inelegible" en esos comicios. Y solo dos semanas después de quedar excluido de la lista electoral de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, Cantó ofreció su apoyo al próximo líder del PP valenciano: "La persona que sea elegida por el partido para liderar la Comunitat Valenciana puede contar conmigo", aseguró en una entrevista en 'COPE'.