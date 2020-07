Durante estos días hemos podido ver cómo muchas mujeres publicaban fotografías en blanco y negro en sus perfiles de Instagram. Las imágenes van acompañadas del hashtag '#ChallengeAccepted', que en español significa "reto aceptado". Pero, ¿en qué consiste exactamente el reto?, ¿cuál es su origen?, ¿qué reivindica?

El origen de esta acción, que ya ha llegado a famosas e instagramers de todo el mundo, está en Turquía. Allí comenzaron a compartir fotografías en blanco y negro de mujeres asesinadas para protestar contra los feminicidios y la violencia contra las mujeres que tienen lugar en el país.

Precisamente, tras el reciente asesinato de la estudiante de 27 años Pinar Gültekin a manos de su novio, miles de mujeres han salido a las calles de Turquía contra la violencia patriarcal y para pedir que se respete la Convención de Estambul de la que el actual presidente Recep Tayyip Erdogan ha anunciado que tiene intención de retirarse.

Estas protestas feministas han saltado a las redes sociales con el desafío fotográfico que pretende recordar a todas las mujeres asesinadas. Sin embargo, con la viralización del reto ha ido perdiendo el trasfondo original y el mensaje se ha banalizado.

Ahora, son muchas las famosas que comparten sus propios 'selfies' en blanco y negro y etiquetan a otras mujeres para continuar con el reto, pero la mayoría no menciona los asesinatos de las mujeres turcas. Hay quien considera que el reto trata de generar sororidad entre mujeres y transmitir el mensaje de autoaceptación de los cuerpos, por encima de modas o prejuicios estéticos. "Entre las mujeres nos criticamos, en cambio, debemos cuidarnos las unas a las otras", escribe la modelo Cindy Crawford al compartir su foto.

Un mensaje similar al publicado por la actriz Jennifer Aniston, quien reconoce que no entiende en qué consiste el reto, pero que si se trata de apoyar a las mujeres, ella participa.

"Gracias a todas las mujeres brillantes y hermosas de mi vida que me enviaron muchos mensajes bonitos hoy. A decir verdad, no entiendo realmente esta cosa del desafío... pero, ¿quién no ama las buenas razones para apoyar a las mujeres? [...] Quizás la mejor manera en que podemos apoyar a otras mujeres es inscribirse para votar por los problemas que afectan a las mujeres. Anima a todas tus amigas, novias, hermanas, madres e hijas a hacerlo", explica en el mensaje en el que además anima a votar por políticas para las mujeres.

También famosas españolas como la actriz Paula Echevarría, la periodista Sara Carbonero, la presentadora Eva González o la cantante Paz Vega se han sumado al reto, aunque el mensaje de sonoridad y empoderamiento femenino ha ido perdiendo fuerza en algunas de sus publicaciones.