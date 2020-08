El pasado martes, un ciudadano se puso en contacto por Twitter con el Consulado de España en La Habana. La cuenta acababa de publicar los servicios disponibles ese día, por lo que el usuario en cuestión aprovechó para hacer una consulta sobre un trámite. A pesar de la educación que llevaba el mensaje, la respuesta por parte del ente público habría dejado frío a cualquiera: “No se puede tener todo en esta vida”.

La duda que tenía el ciudadano era la siguiente: "Buenas tardes. Cuando se reactive el servicio, ¿sería posible solicitar una cita para visado de turismo y otra por reagrupación familiar a nombre de la misma persona? ¿O se anularían ambas al hacerlo de este modo? Gracias. Un saludo."

El Consulado, lejos de resolver la consulta, expresó la contundente respuesta mencionada anteriormente. No obstante, el usuario, pese a la negativa del ente público a disipar sus dudas, repreguntó de forma tajante, sin perder el tono que había caracterizado a su primer tuit: "No habéis respondido a ninguna de mis 2 preguntas. Lo que para ustedes puede ser obvio, puede no serlo tanto para quienes tienen una situación personal diversa. Les agradecería me respondieran desde el punto de vista administrativo, no irónico. Un saludo".

Y la cosa no terminó ahí. El Consulado decidió responder una vez más al usuario y, en este caso, resolvió la duda, pero con una reprimenda al final de su mensaje: “La doble solicitud simultánea de dos visados por motivos completamente diferentes provocará una denegación inmediata y una alerta en el sistema por fraude. Preferimos usar la ironía con los tramposos, que solo buscan un visado a toda costa”.

Otras polémicas

No es la primera vez que la cuenta de Twitter @ConsEspLaHabana recibe las críticas de los usuarios por sus respuestas. “Antes de escribir, le hubiéramos recomendado leer un poquito nuestras informaciones” o “su egoísmo para que le personalicemos el servicio nos llevaría al colapso” son algunas de las frases con las que la entidad responde a las consultas de los usuarios.

A raíz de la última salida de tono de la cuenta, son varios los usuarios de Twitter que han compartido sus polémicas respuestas a estas consultas públicas. En una ocasión, un ciudadano preguntaba por la posibilidad de solicitar los visados, a lo que el Consulado respondía: “Antes de escribir su primer tuit y bautizarse así en este medio, le hubiéramos recomendado leer un poquito nuestras informaciones anteriores”.

En otra consulta, una ciudadana también quería solicitar el visado. De nuevo, la respuesta estuvo lejos de resolver sus dudas: “Ahí mencionamos 3 tipos. Está claro que, en este momento, no es para usted”, esgrimía. Ante las múltiples quejas por este tipo de contestaciones, un usuario decidió dirigirse directamente al consulado para llamarle la atención por su actitud: “¿Se imagina que tenga que leer por cada tuit del Consulado 100 preguntas y respuestas? No se lo tomen a mal, pero mi deber es preguntar. Deberían ser más cuidadosos con las respuestas sarcásticas que envían…”

La comunidad esperaba que de este tuit salieran las primeras disculpas del Consulado, pero se toparon con todo lo contrario. “Esto es un servicio público de información. Las cuestiones se publican con interés colectivo. Su egoísmo para que le personalicemos el servicio no llevaría al colapso, especialmente cuando su pregunta ha sido reiteradamente repetida. Es usted libre de seguirnos”, sentenciaban.

Finalmente, tras la repercusión que han tenido en las últimas horas estas respuestas, la cuenta ha rectificado: “El Consulado de España en la Habana desea pedir disculpas por cualquier inconveniente en la comunicación que pueda haberse ocasionado en los intercambios por esta vía. Hoy más que nunca, nuestra prioridad es el servicio y la asistencia de calidad a la ciudadanía”.