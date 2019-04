Paula Echevarría estalla y se defiende: "La popularidad me la he ganado trabajando, no siendo un chocho"

"Yo sí creo en los cuentos de hadas, pero creo que la princesa puede ser muy feliz sola también, no necesita el príncipe que la rescate, ahí ha cambiado el cuento", señalaba la actriz, tras ser preguntada por su ruptura con David Bustamante.

Además, Echevarría ha reivindicado que no es feminista, una afirmación que no ha tardado en recibir críticas: "No es ser feminista, querer ser válida y querer tener tu trabajo, tu posición y tu vida a parte de una persona con la que convivas no es ser feminista, es querer ser persona".