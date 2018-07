Miss Sudáfrica se disculpa tras ser tachada de "racista" por dar de comer con guantes a niños con VIH: "Quería ser lo más higiénica posible"

La imagen que publicó Miss Sudáfrica en sus redes sociales | @DemiLeighNP

La modelo de 22 años se ha disculpado a través de un vídeo, ya que se convirtió en el centro de todas las críticas por llevar guantes de látex para abrazar y dar de comer a los pequeños. Las redes sociales no tardaron en hacerse eco de la noticia y muchos han tachado a la miss de "racista" y de despreciar a las personas humildes. Incluso algunos seguidores hicieron sus propios memes burlándose de Demi Leigh y recriminando su actitud. Los responsables del certamen se mostraron a su favor y la modelo respondió a la controversia: "Todos los voluntarios que asistieron a la actividad debían usar guantes porque manipulamos comida y creí que usarlos era lo que había que hacer". En el vídeo de disculpas vuelve a aclarar que al trabajar con comida y niños intentó "ser lo más higiénica posible" y lamenta profundamente que se haya tergiversado su verdadera intención. Además, se han publicado más imágenes del evento donde se puede ver a Demi Leigh ya sin los guantes jugando con los niños.

To everyone asking about the gloves, I truly hope that you'll hear my heart and understand that it came from a place of wanting to do good. pic.twitter.com/Pl5amM2gEM — Demi-LeighNel-Peters (@DemiLeighNP) 5 de julio de 2017

#MissSAChallenge

Was at work minding my own business but then i remembered. Hygiene 1st pic.twitter.com/Wf81zsdTT4 — 🎂💎 23rd June 💎🎂 (@Tumi_majadibodu) 6 de julio de 2017

#MissSAChallenge studying can be hard when you have to consider hygiene pic.twitter.com/QZSn8pbMlo — Griffiths Mahlangu (@King_Mahlela) 6 de julio de 2017

Publicidad