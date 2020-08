El cantante Miguel Bosé se ha convertido en una de las voces más representativas de la corriente negacionista y antimascarillas. De echo, difundió varios mensajes animando a los españoles a acudir a la manifestación del pasado domingo en la madrileña plaza de Colón.

Ahora, Bosé ha reaparecido en las redes sociales para zanjar la polémica: "El bicho existe, nunca he dicho que no existiera, lo que pasa que en este momento su fuerza está disminuyendo".

El cantante ha sido criticado por no acudir a la concentración que él mismo alentaba, y desde que se celebró no había publicado ningún vídeo en sus redes sociales hasta hoy, que ha vuelto a la carga para dejar clara su postura.

En este nuevo vídeo, el artista llega a reconocer que "el bicho existe y ha matado a mucha gente", argumentando que él no ha negado su existencia. "Se ha dicho que yo he dicho que el bicho no existía. El bicho existe y el bicho ha matado, ha matado a mucha gente. En marzo y abril de este año mató a mucha gente: nuestros mayores, nuestros abuelos en las residencias... También se nos fueron las personas que tenían patologías previas porque su sistema inmunológico estaba muy debilitado. Fue devastador", relata en la publicación en la que aparece con menos voz de lo habitual y vestido con una camiseta de manga larga.

No obstante, Bosé prosigue defendiendo que "en este momento, su fuerza está disminuyendo". "Según los datos del Ministerio de Sanidad del Gobierno de España, la cifra ha ido bajando. Los datos que manejamos son oficiales, no estamos inventando nada", añade.

El cantante también aprovecha el vídeo para denunciar que le han "castigado" por ser "un niño malo", por lo que al parecer le podrían haber cerrado alguna de las cuentas que tiene en redes sociales.

También lanza alguna recomendación como buscar varias "voces" de una misma noticia: "De esa manera se contrasta y podemos hacernos nosotros una imagen de lo que realmente sucede. Escuchar solo un consejo nunca es bueno. Escuchar dos mejor", ha reflejado el artista.