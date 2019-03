Lucía Etxebarria afea un texto 'a favor de la mujer' de Manu Tenorio: "Es sexismo benevolente"

"Creo que las mujeres están locas si pretenden ser iguales a los hombres. Son bastante superiores y siempre lo han sido. Cualquier cosa que des a una mujer ello lo hará mejor. Si le das esperma, te dará un hijo. Si le das una casa, te dará un hogar. Si le das alimentos, te dará comida. Si le das una sonrisa, te dará un corazón. Engrandece y multiplica cualquier cosa que le des", así rezaba el texto compartido por Manu Tenorio.

La escritora Lucía Etxebarria ha respondido asegurando que se trata de "sexismo benevolente": "Hay mujeres que no saben cocinar, que son poco hogareñas, que no se cuelgan por solo una sonrisa y que no quieren hijos ¿las excluimos?"

Etxebarria ha invitado al cantante a "reflexionar" y Tenorio no ha dudado en responder: "Bueno yo como lo he conocido pues comparto lo que he conocido. Lucía cariño no hay que hacer de todo un conflicto". La escritora ha sentenciado: "Ser feminista no pasa de moda".