Lluvia de críticas a Dulceida por anunciar que no se hará fotos con sus seguidores en "la playi": "Quiero descansar e iré con unas pintas importantes"

Después de visitar el festival de música electrónica que se celebra anualmente en Bélgica, Tomorrowland, la conocida bloguera e influencer Dulceida ha decidido tomarse unos días de descanso en Menorca.

Una vez allí, Dulceida ha incendiado las redes sociales tras anunciar por su cuenta de Instagram que no se hará fotos con sus fans en la playa: "Menorca! Si me veis por la playi saludarme pero no me hare fotis (en otro momento claro que si, ya lo sabeis, nunca digo que no). Pero en la playa quiero descansar e ire con unas pintas importantes jajaja. Os amo".

La foto publicada en su Instagram Stories ya ha sido eliminada, pero Twitter se ha llenado de pantallazos criticando el polémico mensaje e incluso corrigiendo las faltas de ortografía, a lo que Dulceida no ha tardado en responder con el siguiente tweet: "No se que tiene twiter que concentra a la gente mas maleducada y sin respeto".