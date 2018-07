Kristen Stewart se venga en directo de Donald Trump cuatro años después: "Soy tan gay, tío"

Kristen hizo protagonista a Trump en su discurso: "Estoy un poco nerviosa por estar aquí esta noche, porque sé que el presidente probablemente me esté viendo y no creo que le guste mucho". Kristen dio entonces paso a las pruebas que tenía para decir que a Trump no le caiga muy bien. "Aquí está la prueba de cómo lo sé: hace cuatro años estuve saliendo con un chico llamado Rob. Robert y yo rompimos y luego volvimos, y por algún motivo eso hizo que Donald Trump se volviese loco". Donald Trump escribió en su cuenta de twitter: "Robert Pattinson no debería volver con Kristen Stewart. Ella le ha tratado como un perro y volvería a hacer. Él puede hacerlo mucho mejor". Y añadió: "Todo el mundo sabe que tengo razón, que Robert Pattinson debe deshacerse de Kristen Stewart. En un par de años, él me lo agradecerá. Sé inteligente, Robert". La actriz puso el broche final a su speech anunciando su homosexualidad: "Bueno, para ser honesta, no creo que Donald Trump me odie. Simplemente creo que estaba enamorado de mi novio". "El presidente no es precisamente un gran fan mío, pero eso está muy bien; y Donald, si no te gustaba entonces probablemente no te guste ahora, porque estoy presentando 'Saturday Night Live' y soy tan gay, tío".

Robert Pattinson should not take back Kristen Stewart. She cheated on him like a dog & will do it again--just watch. He can do much better! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 de octubre de 2012

Everyone knows I am right that Robert Pattinson should dump Kristen Stewart. In a couple of years, he will thank me. Be smart, Robert. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 de octubre de 2012

