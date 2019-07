Salen a la luz unas imágenes de marzo de 2015, cuando el actor Johnny Depp se encontraba en Australia grabando 'Piratas del Caribe'. En estas imágenes, publicadas en exclusiva por el medio 'The Blast', aparece el actor en una camilla de hospital, con la mano vendada y la cara marcada por la quemadura de un cigarrillo.

So #JohnnyDepp is the one who ended up in the hospital after the abuse he suffered from #AmberHeard with a cut-off finger and a cigarette burn she left on his cheek. He needed to have 3 f*cking surgeries, 3 times contracted MRSA and almost died. He has medical documentation. pic.twitter.com/cebBWnemmb