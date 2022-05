Un hostelero ha avivado la polémica en redes sociales tras afirmar que "de toda la vida" en la hostelería se han hecho "12 horas, media jornada" de trabajo. Así lo ha afirmado el empresario en una entrevista en Espejo Público que puedes ver en el vídeo principal de esta noticia.

"El que lo quiera entender que lo entienda y el que no, que se meta a otra cosa", añadía. Unas palabras que no han tardado en causar las primeras reacciones en redes. Entre ellas, la risa del catedrático de Economía José María O'Kean en plena entrevista en Más Vale Tarde: "No es media jornada, es medio día".