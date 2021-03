Álex Casademunt ha fallecido a los 39 años en un accidente de moto, y son muchos los compañeros de profesión que le han dedicado unas emotivas palabras para despedirle.

Una de las despedidas más emotivas ha sido la de Chenoa, que en una publicación de Instagram ha hecho referencia a uno de los temas que compartieron en 'Operación Triunfo', 'Mi música es tu voz'.

"Ve tranquilo mi cangrejo. Te quiero mucho... siempre estarás a nuestro lado porque mi música es tu VOZ por siempre...Mi cariño y fuerza a familia amigos compañeros", ha escrito la cantante en redes sociales.

Verónica Romero, concursante de la primera edición de 'Operación Triunfo', ha publicado varias imágenes junto a él, recordando la "suerte" que tuvo al conocerlo. "Nadie como tú me hacia reír tanto. Me quedo con tu suavidad, tu sentido del humor y con las miles de mariposas que sentía siempre que te veía y me mirabas con esos ojazos azules", ha escrito.

David Bisbal ha hecho lo propio a través de su cuenta de Twitter, donde ha confesado que la noticia le ha "helado el corazón". "Álex es un tío espectacular, de los que jamás pierden el humor, no se puede ir tan pronto. No puede ser. No puede ser. No puede ser verdad", son las palabras que le ha dedicado.