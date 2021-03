David Bustamante se ha mostrado muy afectado tras la muerte de Álex Casademunt en un trágico accidente de tráfico en Mataró.

"¡No es Justo! No puedo... ¿Por qué? ¡Que alguien me diga que es mentira! Habíamos quedado, teníamos planes. Tocado y hundido... Te quiero hermano...", ha dicho en redes sociales junto a una foto de ambos en Operación Triunfo.

Precisamente estos días había sido noticia un rifirrafe entre ambos cantantes después de que Bustamante hubiera lanzado una versión actualizada de la canción 'Dos hombres y un destino' sin contar con Casademunt, que sí participó en la primera versión.

"Ya que todo el mundo me lo pregunta, no sabía absolutamente nada, es una gran canción y me alegro que suene de nuevo. Pero un mensaje tampoco hubiera hecho daño... Jajaja muchos éxitos", decía Álex en redes sociales.