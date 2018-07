La contundente respuesta de Soraya Arnelas a quienes insultan a su hija recién nacida: "Mi hija es mi orgullo"

Sólo unos días después de haber tenido que dar explicaciones por dejar a su pequeña hija manuela a cargo de sus abuelos cuando salía a cenar, la cantante Soraya Arnelas ha tenido que volver a usar las redes sociales para responder a los "infelices" que han faltado al respeto a su hija recién nacida.

Soraya ha subido varias fotos con su hija Manuela, porque es su hija y su orgullo, según explica. En una de estas publicaciones, un usuario ha llamado "feita" a la pequeña, algo que no ha entendido la colaboradora de 'Tú sí que sí', que ha escrito esta contundente respuesta en Instagram:

"No terminare de entenderlo nunca, gente que quiere hacer daño por hacer daño... otra cosa es que lo hagan..

Subo fotos de mi hija porque es mía,porque es mi orgullo y porque quiero compartir mi felicidad con el mundo, porque el mundo ya está lleno de tanta mierda que es necesario que los pocos que somos felices intentemos ayudar a los tristes.. aunque en el fondo solo provocamos envidias.

Querida Manuela ,no hagas caso a los que dicen que eres "feita" jajajajja no te han visto en persona y no lo harán nunca, no tendrán ese privilegio.

Uno puede ser feo por fuera,pero más triste es el que es feo por dentro... eso no cambia nunca.

Nos vamos a dormir!

Buenas noches cariño mío!

Buenas noches a todos!

Os mando amor,y mucha felicidad.."