No, la ministra de Exteriores no ha confundido al presidente electo Joe Biden con Bin Laden en ninguna declaración pública. "No es ella, si comparas y conoces las voces, sabes que no es ella. No sabemos quién es". Es la reacción desde el Ministerio de Exteriores a laSexta al audio 'fake' de la ministra que circula por Whatsapp.

En dicho audio, que simula varios cortes de una entrevista a González Laya, una mujer (cuya identidad se desconoce) afirma: "Es un talante diferente al que representa y al que es Bin Laden, un hombre dialogante (...) Ya ha anunciado Bin Laden que uno de sus objetivos va a ser relanzar... Confío en que una vez que tome posesión Bin Laden".

Fuentes de Exteriores a laSexta desmienten que esa voz sea la de la ministra González Laya y niegan tajantemente que ese lapsus se haya producido en ninguna intervención pública de la titular de Exteriores. Apuntan que la única reacción directa que ha hecho González Laya a la victoria de Biden en EEUU fue a través de un tuit el pasado 7 de noviembre:

Añaden, además, que también valoró el resultado de las elecciones de EEUU ante Europa Press tras un acto en la escuela diplomática e insisten que no se corresponden a las palabras que recoge el audio 'fake'.