Ana Obregón ha asegurado en rueda de prensa que, a pesar de que era el deseo de su hijo Aless Lequio, no tendrá más nietos por gestación subrogada.

"Todo el mundo me escribe dando la enhorabuena, sobre todo porque es un milagro poder decir que he cumplido el deseo de mi hijo. Mi hijo quería tener cinco hijos, ya tengo una nieta, no voy a tener más, ya lo digo y lo aclaro", ha señalado en una rueda de prensa en la que ha presentado el libro de Aless que ha terminado de escribir ella misma.

La actriz ha explicado que "aunque es muy pequeñita", todos los días le dice la misma frase: "Tu papá está en el cielo y te deseó tantísimo. Eres la niña más deseada del mundo, te han deseado desde la eternidad y desde la tierra".

Preguntada por las críticas recibidas por utilizar la gestación subrogada en el extranjero para traer al mundo a Ana Sandra, Obregón ha echado balones fuera: "Allí no se habla de España, a mi no me interesa nada lo que diga nadie".

"No me ha llegado nada. Cuanto tienes que enterrar a tu único hijo, cualquier crítica que escucho me hace cosquillas. Con lo cual, cuanto más critiquen, más cosquillas y más me río, así que gracias", ha zanjado.