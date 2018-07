Soria vuelve a contradecirse sobre su relación con los papeles de Panamá: reconoce que sí fue cliente de BBV Privanza

Nuevas contradicciones de José Manuel Soria en sus primeras entrevistas tras dimitir. En el diario 'El Mundo', el exministro de Industria habla del BBV para explicar por qué creó la sociedad en Jersey. "El BBV nos recomendó una empresa en Jersey por nuestra actividad internacional de consignación de buques y fletamentos", reza en el texto la explicación de Soria.

Ahora, no obstante, sí reconoce la relación con ese banco, mientras que hace sólo días atrás lo negaba tajantemente. "Nunca fui cliente de BBVA Privanza ni tuve relación con Canal Trust", aseguraba el exministro de Industria.

Sorprende también que vuelve a recurrir al "no me preguntaron por ello". "Yo sabía que nunca había estado en ninguna empresa en Bahamas ni en Panamá. Si me hubieran preguntado por los papeles de Jersey, habría preguntado", respondió en la entrevista en 'El Mundo'.

Aunque, en realidad, sí se le preguntó por otros paraísos fiscales, y contestó sin ninguna duda: "Desmiento total y rotundamente que tenga absolutamente algo que ver con ninguna sociedad radicada en Panamá u otro paraíso fiscal", aseveró.

Soria mantiene que no utilizó testaferros, que no hubo ningún tipo de fraude. "Era una empresa legal. No hay ocultación de nombre", aseguró el extitular de Industria en '13TV'. Según él, su nombre consta en la constitución de la empresa en Jersey. "Constituimos la sociedad con nuestro nombre. Es lo que nos han dicho los abogados", ha precisado.

No obstante, lo cierto es que en el registro mercantil el nombre de Soria no aparece relacionado con la sociedad hasta un último paso: el documento en el que firma cuando se disuelve la sociedad en el año 2002.