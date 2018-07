Mariano Rajoy evita hablar de Soria, dice que está en un acto de educación y no de "otras cosas"

PRIMERA APARICIÓN DEL PRESIDENTE EN FUNCIONES TRAS LA DIMISIÓN DE SORIA

El Gobierno en funciones ha mostrado mano dura tras la dimisión de Soria, sin embargo la oposición espera las explicaciones de Rajoy en el Congreso y es que mantuvo la confianza hasta el último momento y no le pidió la dimisión. En su primera aparición después de la renuncia de Soria, Rajoy no ha hecho ni una sola referencia a la salida del ministro porque, asegura que sólo habla de educación y no de "otras cosas".