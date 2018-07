José Manuel Soria: "Mariano Rajoy siempre me ha apoyado, y todo lo que hice fue legal"

El ex ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, afirma que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "siempre" le ha apoyado y asegura que todo lo que hizo fue legal a pesar de no recordar inicialmente nada sobre la inclusión de su nombre en una sociedad de Jersey.

En una entrevista en el diario El Mundo, Soria señala que toda la parte societaria de dicha sociedad la llevaba el banco BBVA en Londres y un bufete de la misma ciudad, y que dicha entidad financiera les recomendó montar esa empresa en Jersey "por nuestra actividad internacional en consignación de buques y fletamentos".

El político canario dice que la empresa no era pantalla y que se montó con "nuestro nombre" por lo que asegura que si hubieran querido ocultar algo no figurarían sus identidades (la suya y la de familiares).

"Yo tenía la duda de si habíamos hecho algo mal, afirma, pero tras hablar con el banco y los abogados las dudas se disiparon, porque nos dejaron claro que ha sido un ejemplo de transparencia, están aquí con su nombre y nunca usamos testaferros".

Soria añade que no hay ninguna otra empresa vinculada a su familia en ningún paraíso fiscal y que el BBVA les ha informado de que Canal Trust, empresa que montaba las compañías del banco en Jersey, "pudo remitir sus nombres sin consentimiento".

El exministro justifica que, ante lo que pueda parecer de que la empresa de Jersey tiene apariencia de sociedad instrumental, "es todo transparente" y que no fueron allí a ocultar nada.

José Manuel Soria afirma que "de la inmensa mayoría del Gobierno, empezando por el presidente, sólo he recibido aliento y apoyo", aunque aclara que algunos de sus ex compañeros de gabinete no le han llamado y dice que no descarta pedir plaza en alguna oficina comercial dada su condición de técnico comercial del Estado.