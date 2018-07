José Manuel Soria: "Montoro hace muy bien en investigarme, no encontrará nada"

José Manuel Soria dice estar tranquilo por la investigación que Hacienda hará sobre él y su familia. Así lo confirma en una entrevista concedida a el diario 'El País'. "Será muy bueno que me investigue el Ministerio de Montoro. Tienen que investigar a fondo". No obstante, advierte: "No van a encontrar nada, estoy muy tranquilo".

Cristóbal Montoro dejó claros los pasos que llevaría a cabo su ministerio. "La Agencia Tributaria actúa de oficio en relación con las infos que van apareciendo y que se van publicando", señaló el ministro de Hacienda.

Pero Soria niega cualquier actividad ilegal.

"Se está refiriendo a alquien que haya cometido una irregularidad, pero no es mi caso", asegura el extitular de Industria. Sobre su empresa radicada en Jersey, Soria ha asegurado en el diario 'El Mundo' que fue por recomendación del BBVA, debido a su actividad internacional, y que no hay nada de malo en ello.

Sobre los apoyos recibidos, Soria también se ha mostrado claro y contundente. Tal y como ya aseguró en un plató de televisión, no fue Rajoy quien le pidió apartarse: "No, no me lo ha pedido en ningún momento". En su entrevista a 'El Mundo', ha asegurado que fue él mismo quien se lo comunicó a Rajoy.

"El jueves por la noche le llamé y le dije que creía que lo mejor era presentar la renuncia. Me dijo: 'Hagas lo que hagas, yo te voy a respaldar'", ha aseverado el exministro de Industria. Un apoyo del presidente en funciones que, según Soria, ha tenido siempre: "El presidente me ha apoyado siempre", ha admitido durante la entrevista.

Aunque dice que "de la inmensa mayoría" del Gobierno sólo ha recibido "aliento y apoyo", confirma que no ha vuelto a hablar ni con la vicepresidenta ni con Montoro. Según ABC, asume haber generado una confusión muy grande al caer en contradicciones.

"Creo que he generado una confusión muy grande, cayendo en contradicciones, lo que tiene un coste político. Me tengo que ir", ha reconocido Soria. Por ello, dice que se va para no perjudicar ni a su partido ni al gobierno.