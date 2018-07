El hermano del ministro Soria "no reconoce" la firma que aparece en los 'papeles de Panamá'

DESMIENTE QUE TENGA RELACIONES QUE NO SEAN SÓLO "COMERCIALES" CON UK LINES

La aparición de los nombres del ministro Soria y su hermano en los 'papeles de Panamá' ha generado una gran polémica. Soria ha desmentido cualquier relación que no sea estrictamente "comercial" con UK Lines Limited, pero el hermano del ministro no ha querido dar declaraciones, lo único que sabemos es que Luis Soria "no se reconoce en esa firma" según ha asegurado José Manuel Soria.