El ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha criticado este lunes al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, por dudar de las cifras de desempleo al afirmar que un fijo discontinuo "que no está trabajando no aparece en el paro", y ha opinado que "se empieza por ahí y se termina denunciando los resultados electorales".

Zapatero, que ha asistido a un desayuno informativo del presidente valenciano, Ximo Puig, ha intervenido a petición del moderador para afirmar, entre otras cosas, que no podía "pasar por alto" una declaración tan "grave" como "decir que unos datos públicos se manipulan".

"Nos ofende profundamente por la calidad institucional del país, de los altos funcionarios, de los servicios públicos, se empieza por ahí y se termina denunciando los resultados electorales", ha manifestado el expresidente, que se ha sumado "a quienes hacen de la objetividad exigible un patrón de comportamiento leal con la democracia".

En su breve intervención, el ex jefe del Ejecutivo ha defendido que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene "un desempeño realmente extraordinario en materia de mercado laboral" y que "hay razones para el optimismo, más allá de la situación internacional, porque nunca como ahora se abordado con tanto acierto la realidad de nuestro mercado de trabajo".

Por otra parte, Rodríguez Zapatero ha comentado sentirse "muy bien" cuando, en la comparación con otros países, "la primera democracia del mundo, teóricamente (en referencia a Estados Unidos), lleva ya 245 tiroteos masivos".