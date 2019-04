Zapatero ve "cada vez más cerca" la repetición de elecciones en España

EL EXPRESIDENTE DEL GOBIERNO, SOBRE EL FUTURO POLÍTICO DE ESPAÑA

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha pedido estabilidad al futuro Gobierno de España. No obstante, si bien considera que hay que respetar los tiempos, cree que la repetición de elecciones cada vez está más cerca. "A veces no es posible llegar a un acuerdo", ha señalado. En este sentido, Zapatero ha querido remarcar que no es lo mismo gobernar un ayuntamiento que todo un país.