Es la líder mejor valorada por los ciudadanos, por delante de Pedro Sánchez, según el último barómetro del CIS, tal vez entre otras cosas por su discurso sosegado y directo. Muestra de ello ha dado en una entrevista en el Canal 24 horas de TVE tras lograr el acuerdo con los sindicatos para subir el salario mínimo en 2021.

Preguntada sobre qué entiende por comunismo y cuánto tiene ella realmente de comunista, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha puesto seria. "Lo que sería bueno es conocer la historia de España y tener en cuenta lo que han hecho esas personas que se han jugado la vida".

Así, ha explicado que su padre estuvo en una cárcel franquista "igual que muchísima gente en este país del PSOE, del PCE y de muchas organizaciones políticas" y ha pedido "no frivolizar" con lo que ha ocurrido en España en las últimas décadas.

"Sería bueno recordar que el Partido Comunista de España ha estado a la altura de las circunstancias de nuestro país y, sobre todo, que ha defendido dos valores fundamentales: los derechos humanos y la Democracia. En este camino yo me encuentro cómoda, en ensanchar la Democracia y en defender los derechos fundamentales. El resto, las etiquetas, no me interesan demasiado", ha señalado Díaz, insistiendo en que hay que caminar “para hacer una democracia más ancha” en la que “quepa mucha gente” para que el país avance y mejore.

Sobre qué significa para ella ser comunista, la vicepresidenta ha remarcado que esa es una "pregunta elevada" pero que fundamentalmente "se trata de garantizar la igualdad entre todos los seres humanos".

Finalmente, con un ejemplo muy gráfico sobre ideología, Díaz ha destacado que ella es vicepresidenta del Gobierno de España y que, aunque le gusta mucho la música clásica, no va a hacer que toda España la escuche. "Me debo a las razones fundantes del Gobierno de España y en esas estoy", ha sentenciado.