El Grupo Parlamentario de Vox ha tumbado este viernes en comisión el Proyecto de Presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2023 y será ahora la Mesa de la Asamblea la que tendrá que decidir si el dictamen desfavorable se debate y vota en los próximos Plenos del 21 y 22 de diciembre.

Sin acuerdo cerrado y acusaciones de que el PP "humillaba" a sus votantes en la negociación, Vox registró fuera de plazo sus enmiendas parciales al articulado a principios de diciembre y la Mesa de la Asamblea, donde los 'populares' tienen mayoría, no las admitió.

En un primer momento, el partido que lidera en Madrid Rocío Monasterio anunció que, pese a esto, se abstendrían en la votación porque ellos con la izquierda no iban "a ninguna parte". Tan solo un semana más tarde desde la Dirección Nacional de esta formación se anunció que cambiaban de opinión y votarían 'no'. Consideraban que estaban "secuestrando" sus enmiendas y que se estaban aliando con la izquierda.

La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ofreció a principios de esta semana a Vox la búsqueda de fórmulas que incorporar sus peticiones a la gestión del Ejecutivo a lo largo de 2023 pero no hubo respuesta. La formación seguía enrocada en el 'no' si no aceptaban las enmiendas hasta este mismo viernes por la mañana cuando desde la Dirección Nacional y Monasterio abrieron la puerta a cambiar de postura si se les ofrecía un acuerdo político, que incluyera, entre otros puntos, la derogación de la Ley Trans autonómica. La presidenta madrileña contestó rápidamente e indicó que rechazaba "mezclar negociaciones", y no intercambiará "derechos y obligaciones".

Ya en la sesión de la Comisión de Presupuestos de este viernes por la tarde, Vox ha cumplido su amenaza y han votado en contra del dictamen (el texto final de los Presupuestos con la incorporación de los cambios en la tramitación) en la comisión. Con esto podrían quedar rechazados los Presupuestos pero un vacío en el Reglamento de la Asamblea no aclara si este dictamen desfavorable podría ser debatido en el Pleno previsto del 21 y 22 de diciembre. Por ello, la Mesa de la Comisión lo remitirá a la Mesa de la Asamblea, máximo órgano parlamentario, que tendrá la última palabra.