Vox suspende las negociaciones de presupuestos autonómicos tras retomar PP y PSOE el diálogo sobre migración

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha anunciado este miércoles que su formación suspende las negociaciones presupuestarias con el Partido Popular en todas las comunidades donde dependan del apoyo de la extrema derecha. Así lo ha informado, señalando que es una decisión que toman "tras conocerse que el PP planea negociar políticas migratorias con el PSOE".

El partido de Santiago Abascal ha explicado que es una muestra de su rechazo a un "acercamiento" entre ambas formaciones. "Nosotros no vamos a participar en el reparto de inmigración ilegal y de inseguridad que pretenden (Alberto Núñez) Feijóo y (Pedro) Sánchez", ha explicado Garriga.

Asimismo, ha señalado que "si el PP quiere seguir impulsando las políticas del PSOE, que negocie los Presupuestos con ellos". "A Vox no le va a temblar el pulso", ha afirmado Garriga en una visita para denunciar el crecimiento de la inseguridad en el barrio barcelonés de Besòs-Maresme.

Unas declaraciones, además, que se han hecho en víspera de que Garriga en la víspera de una nueva reunión entre el portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Miguel Tellado, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, para retomar las negociaciones sobre la Ley de Extranjería.

Preguntado sobre si esperaban la reunión prevista este jueves para debatir la reforma de la Ley de Extranjería, ha respondido que del PP "se puede esperar cualquier cosa" porque "es la estafa política permanente" y "es la incoherencia" del partido en las diferentes regiones en las que gobierna. "Dicen una cosa y hacen la contraria", ha añadido.

Piden al PP que rectifique y rompa las negociaciones

Garriga ha trasladado su "profunda preocupación al conocer que el Partido Popular se va a reunir con el PSOE para negociar la política migratoria a nivel nacional". Sobre esta reunión que se va a producir "entre el PP y miembros del Gobierno de Pedro Sánchez en las próximas horas", el dirigente de Vox ha afirmado que ellos quieren dejar "muy claro que van a suspender las negociaciones presupuestarias con el PP en aquellas regiones que dependen de Vox".

"Nosotros fuimos expulsados de los gobiernos cuando dijimos que no íbamos a participar en el reparto de migración ilegal, en el reparto de la inseguridad por todos los barrios de ciudades de España", ha argumentado el político ultraderechista. No obstante, en la formación no cierran la puerta a la negociación, pero para eso, dicen, el "PP es quien tendrá que rectificar y tendrá que romper los pactos con el PSOE si quiere seguir negociando con Vox". "Si quiere seguir impulsando las políticas migratorias socialistas, tendrá que pactar con el PSOE", ha avisado Garriga.

Ellos, en Vox, quieren un "cambio total" y usan la migración para presionar al PP y tener al foco informativo puesto en su estrategia estrella: rechazo a la migración. Para ello, han dado un ultimátum al PP de Feijóo: "Debe decidir si quiere estar al lado del PSOE o quiere caminar de la mano de Vox".

El dirigente espera que el PP "responda con responsabilidad", sin embargo, ha acusado a los 'populares' de "traición" a los ciudadanos y de ser una "estafa política permanente". "Exigimos que el PP rectifique y volveremos a las mesas de negociaciones", ha reiterado.

Abascal ya lo avisaba

El líder de Vox, Santiago Abascal, reveló la semana pasada en una entrevista concedida a Europa Press que las negociaciones con el PP para apoyar los presupuestos en las autonomías en las que cogobernaban hasta julio van "mal" y "supone" que habrá otras rupturas de la coalición en ayuntamientos, como ha ocurrido recientemente en Burgos.

Con la ruptura de los pactos de gobierno en Castilla y León, Aragón, Murcia, Comunidad Valenciana y Extremadura y la retirada del apoyo parlamentario en Baleares, Vox también dejó en el aire el apoyo de su partido a las cuentas autonómicas, y hasta ahora lo habían condicionado a que se materialicen los acuerdos rotos en julio y ninguna acepte el reparto de menores migrantes no acompañados que plantea el Gobierno y que el PP no ve con malos ojos.