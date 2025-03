Vox presume de su pacto con Mazón para los presupuestos valencianos y el PP se enreda

El discurso de Carlos Mazón, presidente de la Comunidad Valenciana, ha sido respaldado rápidamente por Vox con Santiago Abascal afirmando que es la "dirección correcta" para aprobar los presupuestos. Ignacio Garriga, secretario general de Vox, se ha jactado de haber influido en Mazón hacia sus postulados, especialmente en temas de inmigración y el Pacto Verde. Borja Sémper, portavoz del Partido Popular, ha asegurado que el acuerdo no contradice los principios del PP, aunque el Pacto Verde fue aprobado por el Partido Popular Europeo. Ursula von der Leyen ha defendido el Pacto Verde desde Bruselas, mientras Sémper ha subrayado la necesidad de acuerdos similares en otras comunidades.

El discurso de Carlos Mazón no era más que una exigencia de Vox para aprobar sus presupuestos. Santiago Abascal ha tardado tan solo quince minutos en darle su aprobado. "Esa es la dirección correcta", ha escrito en sus redes sociales, asegurando que la Comunidad Valenciana tendrá las cuentas que necesita. Poco después, su portavoz se jactaba en público de haber llevado al president hacia los postulados de Vox.

Así, el secretario general del partido ultra, Ignacio Garriga, se jactaba en público de haber llevado al president hacia los postulados de Vox. "No va a entrar un mena más porque tienen los centros saturados, porque no los queremos", ha espetado Garriga en rueda de prensa, a la vez que ha asegurado que el pacto con Mazón no supone que Vox está "apoyando nada".

Al ser preguntado si le están dando un voto de confianza al presidente valenciano, Garriga ha respondido que Mazón y sus consejeros les dan igual y que con este pacto están dando su "responsabilidad entera a los valencianos". Según ha añadido, van al "rescate" de los valencianos. "No nos preocupa Mazón", ha reiterado el dirigente de Vox que, no obstante, ha celebrado que "rectifique", "reconozca" las "fatídicas y nefastas" consecuencias del Pacto Verde y de las políticas sobre inmigración ilegal, a las que ha dado un "portazo" para escoger la "dirección correcta".

Al mismo tiempo, desde Génova, Borja Sémper ha asegurado que este pacto para los presupuestos valencianos no contradice ningún principio del Partido Popular. "Estamos de acuerdo. Además, se hace sin renunciar a ninguno de los principios que ha defendido el PP históricamente", ha señalado el portavoz popular. Aunque lo cierto es que el Pacto Verde que tanto ha criticado este lunes Mazón fue aprobado por el Partido Popular Europeo y también por la dirección nacional.

Pero desde Bruselas ya se ha mandado un mensaje al líder valenciano. "El Pacto Verde es la forma de que Europa se reconcilie con el mundo", ha afirmado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. A Sémper no le quedaba más remedio que intentar hacer equilibrios ante lo evidente. "Hemos dicho que abogamos por bajar y por reducir la burocracia y la hiperregulación", ha dicho y la evidencia es que en el resto de comunidades gobernadas por el PP sin mayoría tendrán que hacer lo mismo que Mazón para aprobar sus cuentas.

En este sentido, Sémper ha hecho hincapié en que el partido espera que el resto de comunidades en las que gobiernan lleguen a acuerdos. "Confiamos en que el resto de comunidades autónomas tengan y logren llegar también a acuerdos presupuestarios", ha afirmado. "Quien quiera presupuestos tendrá que denunciar y derogar todo tipo de leyes que tengan un impacto directo en los valencianos, los murcianos, los extremeños...", ha manifestado, por su parte, Garriga.