Vox se niega a identificar qué banco les prestó el año pasado más de nueve millones de euros para financiar la campaña de las municipales y generales. Según publica 'El País', nadie del partido liderado por Santiago Abascal ha querido aclarárselo cuando la ley de financiación de partidos les obliga a hacerlo.

El partido de ultraderecha se escuda en que no quiere dar nombres con el fin de evitar la "demonización" del banco que le prestó el dinero a la formación. Sin embargo, la defensa de los de Abascal se cae por su propia peso, sobre todo cuando entra en la ecuación el artículo 14.8 de la ley de financiación de los partidos políticos.

En dicho apartado, se especifica claramente que todos los partidos políticos deberán indicar en sus respectivas páginas webs -en el plazo máximo de un mes desde la fecha de envío al Tribunal de Cuentas, que corresponde con el 30 de junio de cada año- el balance, la cuenta de resultados y, en particular, la cuantía de los créditos pendientes de amortización, con especificación de la entidad concedente.

Tal y como indica 'El País' a través de fuentes consultadas por el propio medio, todo indica a que el banco que habría realizado el préstamo habría sido una entidad financiera húngara cercana al primer ministro Víktor Orbán.

Dentro de las Cuenta Anuales del Ejercicio de 2023 de Vox, se indica que se recurrió a dos préstamos para hacer frente a los gastos y financiar las campañas electorales del pasado año. El crédito en cuestión ronda los 6,5 millones de euros para los comicios nacionales del 23 de julio que llegó a ampliarse con otros 192.082 euros adicionales. En el caso de los autonómicas, la cuantía fue de 2,6 millones para las municipales.

A mes de junio, fecha en la que se publicó las cuentas del partido, se indicó en la memoria que ya se habían devuelto 1,8 millones correspondiente al capital prestado para las elecciones municipales. Aun así, aún quedaban pendientes el pago de otros 7.386.574 euros.

"La información publicada en la web es la que corresponde hacer pública. Toda la restante, en manos del Tribunal de Cuentas, no se va a hacer pública. Y en este caso porque no queremos contribuir a la demonización de bancos concretos por haber prestado dinero a Vox", ha asegurado a 'El País' uno de los portavoces de Vox. También explican que la información requerida está en manos del tribunal de cuentas, pero no basta con ello porque según la ley previamente citada esa información tiene que ser pública.