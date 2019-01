Vox Madrid asegura que "no hace falta ningún observatorio de la mujer"

La presidenta de Vox en Madrid, Rocío Monasterio, ha dicho que eliminaría el observatorio de la mujer: "No me hace falta ningún observatorio de la mujer, que no nos traten como si fuéramos distintas".

En una entrevista en ABC, Monasterio ha asegurado que "tampoco hace falta el observatorio LGTBI, ni las asociaciones que promueven el boicot israelí".

También ha apuntado que el Orgullo LGTBI se celebraría mejor en la Casa de Campo de Madrid "para no molestar a nadie" y que "hay ciertos privilegios que se están dando a las fiestas del Orgullo".

Sobre el matrimonio igualitario, ha apuntado que "Vox llama matrimonio a la unión entre un hombre y una mujer, el resto son uniones civiles". Además, ha añadido que si fuera concejal no casaría a una pareja LGTBI. "Estaría bien que quien te case lo haga con ilusión. Yo se lo ofrecería a mis compañeros concejales".