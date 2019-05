Vox asegura que PSOE, PP y Ciudadanos negocian un gran pacto para repartirse gobiernos

Iván Espinosa de los Monteros, portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, ha asegurado en una entrevista a RNE que PSOE, PP y Cs están planeando firmar un gran pacto para distribuirse todos los gobiernos autonómicos y municipales. Además, explica que en el acuerdo también planean repartirse el gobierno central.

Espinosa de los Monteros duda que PP y Cs quieran contar con el apoyo de su formación para hacerse con algunos ayuntamientos o comunidades.

De hecho, ha criticado duramente a la formación de Pablo Casado que el pasado martes contaran con ellos a la hora de negociar los gobiernos y que un día después prefiriesen conversar primero con Ciudadanos.

No obstante, ha querido ver la parte buena ya que de llevarse a cabo este consenso socialdemócrata Vox se situaría como "auténticos líderes de la oposición", según el portavoz.

"Otra cosa es que se fragüe y que llegue a punto porque las veleidades personales y los problemas entre ellos no permitan que esto llegue a término, pero que se está intentado no me cabe duda", ha insistido.