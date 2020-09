Primeras reacciones a la petición de la Fiscalía al Supremo para rechace todas las querellas contra el Gobierno por la gestión del coronavirus. Según explica, todas las querellas han sido objeto de tratamiento individualizado y no ve la comisión de indicios de los delitos denunciados, entre los que están delitos contra la seguridad e higiene en el trabajo, homicidios y lesiones imprudentes, prevaricación administrativa y omisión del deber de socorro.

Fuentes PP creen que la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, "no cumple su palabra, cuando dijo que estaría del lado de las víctimas" y opinan que la Fiscalía "no merece sufrir el descrédito con ella al frente de la institución".

Pablo Casado denuncia que falta seguridad jurídica en la Fiscalía y que "no puede ser que defienda al gobierno que la ha nombrado y que no investigue un caso del vicepresidente". "Avisé que no se podía nombrar como fiscal a una diputada envuelta en un escándalo de extorsión", ha añadido.

Martínez-Almeida, el portavoz nacional del PP, concluye que Dolores Delgado "pide que no se investigue al gobierno de su partido", en referencia a que fue ministra de Justicia con Sánchez en su primer Gobierno.

También el presidente de Vox, Santiago Abascal, se ha mostrado este martes "escandalizado" por la postura de la Fiscalía. Vox es uno de los querellantes. Según ha apuntado, hay que esperar aún la decisión del juez, pero ha mostrado su sorpresa por el escrito de la Fiscalía en contra de esa investigación cuando hay "53.000 muertos" por la pandemia". Para explicar esta postura ha recordado que la fiscal general del Estado es la ex ministra de Justicia, Dolores Delgado.

La portavoz parlamentaria del PSOE, Adriana Lastra, les ha recordado que "la controversia política se resuelve aquí, les invito a hacerlo, no en los juzgados" y ha añadido que la Fiscalía es un órgano independiente "y no hacemos valoraciones al respecto".

Otra de las reacciones es del portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, a quien le parece "razonable" la petición de la Fiscalía: "Cualquier persona con dos dedos de frente sabe que no se puede acusar a los políticos de homicidio imprudente cuando han estado intentando luchar contra la pandemia".

En una nota informativa, el Ministerio Público explica que el teniente fiscal del Supremo, Luis Navajas, ha remitido un informe sobre las veinte querellas interpuestas contra los miembros del Ejecutivo, sin pronunciarse aún sobre la treintena de denuncias que quedan pendientes de informar.

Sin entrar en detalles ni abordar los motivos de la decisión, la Fiscalía se limita a reseñar que "en cuanto al fondo y contenido de las querellas presentadas hasta la fecha", el informe "solicita su inadmisión". Y añade: "mientras que algunos de los hechos en ella relatados no resultan constitutivos de ilícito penal, otros no se fundamentan, más allá de las meras manifestaciones o elucubraciones de los querellantes".