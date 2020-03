La comisión de seguimiento de la crisis del coronavirus en el Congreso de los Diputado ha acabado en bronca este jueves tras la intervención del portavoz del PSOE, Daniel Vicente, que ha acusado a José Ignacio Echániz, portavoz adjunto del PP, de realizar duros recortes en sanidad en el pasado.

"La sanidad está transferida a las comunidades autónomas desde el año 2002, aquí está sentado el señor Echániz que tiene el récord histórico de ser el consejero de Sanidad en dos comunidades autónomas distintas, que sabe perfectamente lo que es gestionar la Sanidad, sabe tanto que en Castilla-La Mancha le recuerdan con gran afecto por sus recortes en presonal, servicios y urgencias", ha señalado.

En ese momento, el aludido, ha respondido acusándole directamente de las muertes por coronavirus en España: "Que tienes 4.000 muertos encima de la mesa. Es intolerable que un partido del Gobierno haga esto con 4.000 muertos encima de la mesa".

A las palabras del popular se han sumado las del portavoz de Vox, que le ha gritado "sinvergüenza" e "inmoral".

Tras la tensión del momento, ha sido el turno del ministro Salvador Illa, que ha explicado que no va a entrar en un debate político: "A pesar de que el debate y las intervenciones de ustedes a veces empujan a un debate político, que a mí me gustaría hacer y que les aseguro que vamos a hacer cuando las circunstancias sean más favorables par ello, yo no voy a entrar hoy al mismo, justamente por una intención de estar a la altura de la madurez política que el momento reclama".