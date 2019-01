Vox amenaza con nuevas elecciones en Andalucía si PP y Cs no negocian en proporción a sus escaños

El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, ha advertido de que habrá nuevos comicios en Andalucía si PP y Cs "no están dispuestos a negociar una serie de propuestas proporcional al número de diputados" que consiguió su formación en los elecciones del 2 de diciembre.

"Hemos venido a la política a cambiarla, no solo a cambiar políticos y sillones" y, para ello, "haremos todo lo posible", ha asegurado, en una entrevista en 'La Razón', Ortega, quien ha señalado que para Vox "sería un fracaso si después de esperar 36 años no se produce un cambio real en Andalucía y solo es un cambio de caras".

Por otro lado, sobre si no temen un castigo en las urnas si se repitieran las elecciones, ha considerado que "el principal castigo" sería si hubieran "sido un fraude" y hubieran "traicionado" aquello que prometieron. En cuanto a la posición de su partido respecto a la violencia de género, Ortega ha asegurado que es "clara": "proteger a los seres humanos, pero a todos, y no solo a las mujeres de pareja heterosexual, que también, sino a las de pareja homosexual que no están protegidas por la ley".

Según ha declarado, "la violencia no tiene género" y, por ello, Vox plantea una "ley integral de toda la violencia que se pueda producir en el ámbito de la familia". Sobre la intención del PP de ofrecer ayudas a los hombres maltratados, Ortega ha opinado que "suena bien".

Después de criticar la actitud del PP, al que califica como "derechita cobarde", y a Ciudadanos, de "veleta naranja", Ortega ha recalcado que Vox hará el cambio que necesita España, sin acomplejarse "por los insultos, ni por las etiquetas, ni por las amenazas de la izquierda".