Tras fracasar en el Congreso, el Partido Popular ha aprovechado su mayoría en el Senado para obligar a la vicepresidenta Montero a explicar el acuerdo del cupo catalán. Será el próximo miércoles en un pleno extraordinario de la Cámara Alta. Entretanto, más voces socialistas reclaman claridad en el acuerdo firmado entre el PSC y ERC.

El concierto catalán está creando asperezas entre los barones socialistas y el Gobierno central. El secretario general del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, ha sido el último en sumarse a las voces críticas dentro del partido y ha advertido de que no va a tolerar un acuerdo que no garantice la igualdad.

"Ya lo dije en esta misma sala. Tengo plena confianza en que el Gobierno no va a permitir que haya diferencias y privilegios en la financiación de las comunidades autónomas. Y con la misma contundencia digo que el Partido Socialista de Castilla y León nunca apoyará una reforma del sistema de financiación que no garantice una financiación justa para este territorio. No, no lo vamos a tolerar, no lo vamos a consentir", ha asegurado durante rueda de prensa para anunciar la solicitud de comparecencia, a petición propia, del senador socialista Fran Díaz ante las Cortes.

En este sentido, ha coincidido con Borrell en que en el pacto para hacer president de Cataluña al socialista Salvador Illa se incluía este "concierto", en contra de las palabras de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que rechazaba ese término.

Mientras, el portavoz socialista en el Senado, Juan Espadas, ha remarcado que lo que recoge dicho acuerdo es "una financiación singular para Cataluña" y pide que lo que "acuerde con Cataluña deben ser acuerdos que podamos hacer otras comunidades".

El PP pide negociar el nuevo modelo

Así, también ha destacado que "lo que queremos desde otras comunidades es justamente que las singularidades que puede tener Andalucía, o que tienen otras comunidades autónomas, se reflejen de una vez por todas en un nuevo acuerdo de financiación autonómica en España para el conjunto de las comunidades de régimen común". "Cataluña, una vez más, ha demostrado que quiere avanzar en su autogobierno y quiere gestionar su autonomía fiscal introduciendo elementos que permitan avanzar en ello, como ya ocurrió en otros momentos de la historia, con gobiernos socialistas en España y gobiernos del PP", ha concluido.

Desde el Partido Popular tampoco apoyan el cupo catalán y se muestran más duros con Sánchez. Esta vez ha sido el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, el cual ha recalcado que "con el dinero de los murcianos privilegia a Cataluña para garantizarse los apoyos que le permitan seguir en la Moncloa". Por ello, ha asegurado que "no vamos a permitir esto" y que es un ataque que no "se puede consentir".

Además, piden negociar el nuevo modelo de manera multilateral. "Estas negociaciones se deberán de producir entre todos, con transparencia, con claridad y defendiendo el interés general", ha exigido Borja Sémper, portavoz del Partido Popular.

Desde el BNG, Ana Pontón ha aprovechado para pedir que Galicia también pueda gestionar todos sus impuestos: "De lo que se trata es de romper con el centralismo financiero, y nosotros creemos que este es un momento para que apostemos por un modelo que nos dé la llave de nuestro dinero". Entre tantas discrepancias, será la ministra de Economía, María Jesús Montero, la que de todas las explicaciones el próximo 4 de septiembre en el Senado.