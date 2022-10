El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha elegido hoy, jueves 13 de octubre, a la persona que sustituirá a Carlos Lesmes como presidente del órgano. Será Rafael Mozo Muelas el nuevo suplente del Presidente del CGPJ, y no Francisco Marín Castán, como propuso Lesmes.

Mozo ha sido elegido con 16 de los 18 votos de los vocales a favor, con uno en contra y una ausencia, concretamente la de Mar Cabrejas.

El borrador del acuerdo de las vocalías, al que ha tenido acceso laSexta, recoge el siguiente punto, que ha sido tratado en el pleno de esta tarde: 'De conformidad con lo dispuesto en este Acuerdo, la designación del suplente del Presidente del Consejo General del Poder Judicial recaerá en el Vocal D. Rafael Mozo Muelas una vez que se ha hecho efectivo en el día de ayer el cese del Presidente D. Carlos Lesmes Serrano'.

'El suplente del Presidente ejercerá las funciones de este en el ámbito estricto del Consejo General del Poder Judicial de acuerdo con lo dispuesto en la LOPJ y demás normativa aplicable. Durante el tiempo que desempeñe la suplencia, recibirá los honores y tratamiento y consideración y demás atribuciones propias del cargo', añaden.

Al estar Lesmes en funciones, no pueden hacer nombramientos. Para el Pleno, Marín Castán no podía ostentar el cargo de presidente del Consejo y del Tribunal Supremo porque "no tiene legitimidad para ello".

Por su parte, el sector conservador ha defendido que Mozo no puede considerado presidente del CGPJ, considerándolo "el vocal que asume la suplencia de la presidencia vacante".

También el gabinete técnico del Supremo concluyó que el sustituto de Lesmes en ambas instituciones debería ser el presidente de Sala más antiguo del tribunal, un Marín Castán muy próximo a la figura de Lesmes y a quien respaldó por unanimidad la Sala de Gobierno del Supremo.

Esta visión ha encontrado el rechazo de la práctica totalidad de los vocales, que lo consideraban la última maniobra presidencialista de Lesmes. De igual manera, se han mostrado muy críticos con el informe encargado por el presidente saliente.