Villarejo dejará su escaño europeo tras presentar su directiva anticorrupción

Pablo Iglesias confirmaba el recambio de Villarejo en rueda de prensa y avanzaba además que cumplirán su promesa de limitar el sueldo de los eurodiputados de su partido a 1.930 euros -tres veces el salario mínimo interprofesional- y no los 8.000 que reciben los europarlamentarios. Iglesias ha recordado que ya hace unos meses, cuando presentó la candidatura, Jiménez Villarejo anunció que no era su intención incorporarse a la vida política en el Parlamento Europeo por razones "personales y familiares", como hoy ha reiterado.



No obstante, tanto Iglesias como Jiménez Villarejo han negado tajantemente que detrás de la candidatura del exfiscal anticorrupción se escondiera una estrategia electoral, ya que él mismo ha insistido en que se siente plenamente identificado con el programa de Podemos.



El exfiscal tomará posesión de su escaño el próximo mes de julio y defenderá en el Parlamento Europeo la "directiva Villarejo" contra la corrupción, tras lo cual, en principio, tiene la intención de renunciar a su escaño y sería sustituido por la número 6 de la candidatura, Tania González, aunque seguirá colaborando con Podemos. "Aquí estoy, voy a continuar el tramo que sea posible, pero más adelante, dios dirá", ha dicho Villarejo, sin dar tampoco como definitiva su decisión de renunciar al escaño.