Vidal-Quadras pide una reunión urgente de la Directiva Nacional del PP

Aumentan las voces dentro del Partido Popular que piden un cambio de estrategia. "Hay que proceder a un cambio de dirección, un cambio de liderazgo, porque las personas son sustituibles", asegura Alejo Vidal-Quadras, vicepresidente del Parlamento Europeo. Para Vidal-Quadras el cambio es el único camino para evitar elecciones anticipadas. "La situación que estamos viviendo no es sostenible, y el deterioro electoral es muy grande".

El vicepresidente del Parlamento Europeo, junto a Santiago Abascal y José Luis González de Quirós, han pedido una Junta Directiva Nacional de forma urgente, una petición que aún no ha recibido respuesta. "Es la técnica que le digo de la inactividad, pasividad, del Don Tancredismo", ha señalado Vidal-Quadras.

Otro sector del partido sí que defiende cómo se están haciendo las cosas en el 'caso Bárcenas'. "Lo que todos queremos es que esta situación se clarifique cuánto antes y que se haga con rigor", ha afirmado el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.

Desde el Gobierno aseguran que no están preocupados, y que no les van a marcar los pasos a seguir. "España tiene estabilidad políticas y así lo ven hoy los mercados", ha señalado Luis de Guindos. "El Gobierno no va a supeditar su agenda a la estrategia de defensa de otra persona", ha apuntado el ministro de Industria.