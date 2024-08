Mientras la situación migratoria sigue en los debates políticos, a las costas españolas siguen llegando cientos de migrantes. Una de las ciudades más afectadas es Ceuta, cuyo vicepresidente ha pedido una "solución estable" asegurando que la ciudad se puede convertir en una "cárcel de menores".

Alberto Gaitán, en una entrevista para 'eldiario.es', explica la sobreocupación que tienen ahora mismo: "Estamos teniendo un aumento de la presión migratoria muy importante. Fundamentalmente en este mes de agosto, han entrado en lo que llevamos de mes más de 300 menores y, por tanto, los recursos los tenemos sobreocupados. Con una ocupación de 475 menores, lo que supone una sobreocupación de los recursos ordinarios del 477%".

"En el año han ingresado más de 700 menores, mientras por estas fechas del año pasado lo habían hecho unos 112 . Por tanto, hay un incremento de cerca del 520% con respecto al año anterior" ,añade.

De hecho, Gaitán señala que cuando empezaron a avisar de la situación no era tan crítica como lo es ahora: "Teniendo en cuenta que nuestra capacidad ordinaria son 88 menores y estábamos ya en unos 40, vimos que la situación se podría complicar, como de hecho se está complicando".

El vicepresidente ceutí señala el reparto de menores como la única solución posible: "Pusimos en conocimiento de quien puede darnos la ayuda, que es el Gobierno de la nación, en definitiva, la situación que estábamos viviendo y recabando por tanto la colaboración por parte del resto del Estado para poder afrontar esta situación que debe de abordarse con una derivación de menores al resto de España".

"La ciudad de Ceuta no dispone de mucho más espacio donde poder alojar a más menores si siguen continuando las entradas como están continuando. Realmente, si entran y entran en exceso para las capacidades que tenemos, no hay más solución que la salida. Es la única manera para que Ceuta no se convierta en una cárcel de menores", concluye.