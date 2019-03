Valenciano a Gallardón: "Ya no es candidato a nada, es el enemigo número uno de las mujeres"

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha preguntado a la actual 'número dos' del PSOE y candidata a las elecciones europeas, Elena Valenciano, cuál es el respeto que tiene a las mujeres españolas el PSOE, si en el anterior gobierno socialista se cesó a un ministro por una chica con glamour.

"Cuando Zapatero cesa a un ministro, César Antonio Molina, y le dice que le tenía que cesar porque necesitaba a una chica joven con glamour, ¿ése es el respeto que tienen de las mujeres?, ¿cesar a los ministros por chicas que tienen glamour?", ha interpelado el responsable de Justicia a la socialista durante la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso de los Diputados.

Este martes se hacía pública en varios medios de comunicación una entrevista del exministro de cultura socialista, César Antonio Molina, en la que aseguraba que el expresidente socialista le cesó porque necesitaba a una ministra con glamour al frente de la cartera de Cultura.

Gallardón formulaba esta cuestión sobre el respeto a las mujeres en respuesta a Valenciano, quien previamente le había preguntado sobre si considera el Gobierno que debe proteger la libertad de las mujeres, especialmente teniendo en cuenta la reforma del aborto que ha preparado el Ejecutivo 'popular'.

"Las leyes restrictivas restringen el número de abortos seguros"

Durante la argumentación de su pregunta, la candidata del PSOE ha vaticinado que si la Ley Orgánica para la Protección de los Derechos del Concebido y de la Mujer Embarazada entra finalmente en vigor, el 90% de las mujeres que interrumpe de forma voluntaria su gestación no podrá hacerlo legalmente.

"¿Qué tiene pensado para ellas? Porque las opciones por delante son el aborto clandestino, un hipócrita viaje al extranjero, o bien una maternidad forzada. Las leyes restrictivas no restringen el aborto sino que se restringen el número de abortos seguros", ha avisado.

Citando datos de profesionales sanitarios, Valenciano ha recalcado que con la reforma legislativa del Gobierno unos 100.000 abortos quedarán en la ilegalidad, 50.000 mujeres abortarán en la clandestinidad, y de ésas, 20.000 lo harán corriendo peligro para sus vidas.

"Ya sé que se jacta usted de que el aborto autoinfligido no tendrá sanción penal. Pero correrán riesgo las vidas de esas mujeres. Yo a estas alturas dudo de que su ley llegue al Parlamento. De momento las elecciones están siendo una táctica disuasoria estupenda para esconder el proyecto", ha señalado la 'número dos' del PSOE, para posteriormente preguntarle por qué la tiene "escondida" en periodo electoral, si finalmente va a presentarla en las Cortes. "Le sugiero que se lo piense dos veces", ha insistido Valenciano.

"Ya no es candidato a nada"

Con todo respeto le ha dicho que ha hecho "un pan con unas tortas", porque presentó esta ley para reconciliarse con el ala más dura de su partido, que "no le ha perdonado", mientras que la moderada no le defiende. "Teniendo como resultado que ya no es candidato a nada y se ha llevado el premio al enemigo público número uno de la libertad de las mujeres españolas", ha reprochado Valenciano.

Asimismo, ha resaltado que en España hay muchas mujeres que hoy se preguntan si el aborto es legal o no y ha apelado a la responsabilidad del titular de Justicia para que medite sobre decisiones puesto que la vida de las mujeres depende de sus "juegos o tácticas electorales", a pesar del rechazo que esta ley está provocando.