Valencia afronta la Navidad más dura tras la trágica DANA mientras Mazón sigue repartiendo culpas

Está siendo, sin duda la Navidad más dura para para los valencianos y, en especial, para todos los afectados por la DANA. Por eso queremos escucharlos a ellos: estos son los mensajes de los damnificados por la tragedia.

"No nos ha llegado nada de dinero aún, como la mayoría de la gente. Lo hemos hecho casi todo nosotros, aunque no has ayudado mucha gente. Estoy muy agradecida a todos los voluntarios, a toda la gente de España que nos ha mandado comida", ha expresado una de las afectadas por la DANA.

Aunque no ha sido la única. Los mensajes que mandan desde las zonas más afectadas es de agradecimiento y reconocimiento al trabajo del pueblo: "Muchas gracias a todo el mundo que ha venido al barrio a ayudarnos con la limpieza". Una realidad traumática que queda latente cuando una de las afectadas recuerda como sus amigos y su tía perdieron sus casas por culpa de la gota fría. "He visto perder la casa a mis amigos y mi tía. La DANA afectó mucho y a mi barrio más", ha declarado la afectada.

Y no solo dar las gracias, también recalcan que no hay que olvidarse de esas zonas afectadas que siguen trabajando día y noche por recuperar la normalidad: "Queda mucho más trabajo por hacer y se ve en las calles que cada trabajo por hacer y por gestionar. Así que por favor un poquito más de altavoz a lo que sigue ocurriendo aquí".

Y Mazón tampoco se queda callado. La Generalitat Valenciana acusa de negligencia la Confederación Hidrográfica del Júcar por no haber instalado sirenas de alerta en la presa de Forata. Reclama una auditoría para supervisar las medidas de prevención y riesgo frente a inundaciones de la confederación, ya que aseguran que estos dispositivos de alerta son obligatorios y esenciales para avisar a la población en caso de riesgo.