Rosa Valdeón, pendiente de Herrera tras las exigencias para que abandone también su cargo de diputada regional

Ya no es vicepresidenta y de momento, tras su incidente de tráfico, es el único puesto que va a dejar hasta que le digan lo contrario. "No me voy a apegar a ningún cargo, el señor Herrera tendrá que decidir y él no lo quiere", explica Rosa Valdeón.

Tras triplicar la tasa de alcoholemia, hay una parte del PP que le pide a Valdeón que abandone su acta de diputada regional. "La ejemplaridad en ese ámbito es especialmente importante", señala el ministro Jorge Fernández Díaz.

Un ejemplo que también le aconseja la oposición de Castilla y León. "Valdeón siempre ha apelado a la coherencia en política y en asunción de responsabilidades, por coherencia lo lógico sería también dejar ese escaño", explica Ana Sánchez, portavoz del PSOE de Castilla y León.

"Se habría solucionado con un lo siento mucho si no hubiéramos entrado Ciudadanos en política", explica Luis Fuentes, portavoz de Ciudadanos en Castilla y León. Por eso exigen al PP que tomen su ejemplo y sean también coherentes. "No voy a dejar de reconocer que es un error y una imprudencia", explica Valdeón.

"De lo mejor que tenía el Partido Popular" aseguraban desde Podemos, comentario que le ha agradecido la exvicepresidenta: "Gracias Pablo, a mí la vida no me ha dado tregua. Agradezco tu valentía que es lo que siento también por ti y por tu grupo".

Valdeón ha asegurado de nuevo que superó la tasa de alcohol permitida al efecto de dos cervezas y un ansiolítico. Ahora está a la espera de una sanción y de las órdenes de su partido para saber si se mantiene o no en el escaño.